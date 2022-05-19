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Рогозин рассказал о возможностях межконтинентальной ракеты «Сармат»

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Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента агрессора, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится своей агрессивной политикой», — отметил Рогозин в ходе марафона «Новые горизонты» (цитата по ТАСС). По его словам, «Сармат» начнет поступать на вооружение осенью.

В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» произведет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». По его словам, в 2022 г. планируется провести летно-конструкторские испытания. Параллельно производятся серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае.

20 апреля Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты».

Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а производится на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.

Ранее по теме: «Роскосмос» построит 46 боевых комплексов «Сармат»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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