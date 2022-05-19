Рогозин рассказал о возможностях межконтинентальной ракеты «Сармат»
Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента агрессора, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится своей агрессивной политикой», — отметил Рогозин в ходе марафона «Новые горизонты» (цитата по ТАСС). По его словам, «Сармат» начнет поступать на вооружение осенью.
В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» произведет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». По его словам, в 2022 г. планируется провести летно-конструкторские испытания. Параллельно производятся серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае.
20 апреля Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты».
Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а производится на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.