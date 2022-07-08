Двое немецких солдат планировали взорвать Крымский мост

Уточняется, что солдаты были арестованы ночью 22 мая во время попытки проникнуть на базу военных водолазов в Эккернферде. По данным прокуратуры города Киль, они в составе организованной группы из 12 человек с прошлого года проникали на военные объекты в земле Шлезвиг-Гольштейн и похищали вооружение и оборудование. Ими было совершено не менее пяти хищений. Четверо из них на момент совершения преступлений числились в личном составе вооруженных сил страны.