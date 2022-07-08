Двое немецких солдат планировали взорвать Крымский мост
Двое солдат вооруженных сил Германии планировали взорвать Крымский мост, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
Уточняется, что солдаты были арестованы ночью 22 мая во время попытки проникнуть на базу военных водолазов в Эккернферде. По данным прокуратуры города Киль, они в составе организованной группы из 12 человек с прошлого года проникали на военные объекты в земле Шлезвиг-Гольштейн и похищали вооружение и оборудование. Ими было совершено не менее пяти хищений. Четверо из них на момент совершения преступлений числились в личном составе вооруженных сил страны.
По данным полиции, после ограбления на базе в Эккернферде задержанные собирались отправиться на Украину вместе с похищенным оружием и оборудованием. По телефону они обсуждали детали плана по минированию и подрыву Крымского моста – таким образом бывшие солдаты надеялись помешать снабжению российской армии. На момент обсуждения этих планов телефоны задержанных прослушивались.
В доме задержанных полиция обнаружила оружие, боеприпасы и взрывчатку – часть арсенала они планировали продать, а остальное использовать на Украине.
Украинские СМИ писали, что Киев угрожал нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность. 15 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных. 16 июня главное разведывательное управление минобороны Украины заявило, что получило подробную техническую документацию Крымского моста.
16 июня в интервью телеканалу НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все угрозы в отношении Крымского моста «берутся на заметку». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
Ранее сегодня бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Крымский мост является «законной целью» для украинских войск, писали «РИА Новости». По его мнению, Украина могла бы использовать для удара по мосту недавно поставленные ракеты Harpoon.
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