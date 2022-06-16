Песков назвал безопасность Крыма гарантированной

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу», — отметил представитель Кремля. По его словам, украинские военные и политики часто упоминают Крымский мост, российской стороне об этом известно. «Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем меры», — добавил он.