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Песков назвал безопасность Крыма гарантированной

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Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу», — отметил представитель Кремля. По его словам, украинские военные и политики часто упоминают Крымский мост, российской стороне об этом известно. «Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем меры», — добавил он.

Накануне генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных. «Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», - подчеркивал он (цитата по ТАСС).

Ранее украинские СМИ писали, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность.

Крымский мост был достроен в 2019 г. и соединил Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста длиной 19 км. Крымский мост стал самым длинным мостом в России. В 2020 г. ЕС ввел санкции в отношении двух человек и четырех компаний, которые участвовали в строительстве моста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных