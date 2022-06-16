Песков назвал безопасность Крыма гарантированной
Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу», — отметил представитель Кремля. По его словам, украинские военные и политики часто упоминают Крымский мост, российской стороне об этом известно. «Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем меры», — добавил он.
Накануне генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных. «Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», - подчеркивал он (цитата по ТАСС).
Ранее украинские СМИ писали, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность.
Крымский мост был достроен в 2019 г. и соединил Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста длиной 19 км. Крымский мост стал самым длинным мостом в России. В 2020 г. ЕС ввел санкции в отношении двух человек и четырех компаний, которые участвовали в строительстве моста.