Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями силовиков

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — написал Аксенов, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о задымлении в районе моста.