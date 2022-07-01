Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями силовиков
Задымление в районе Крымского моста обусловлено учениями правоохранительных органов, а также ДТП, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — написал Аксенов, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о задымлении в районе моста.
В пятницу днем на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в Новороссийск произошло ДТП, из-за чего движение по Крымскому мосту в сторону Новороссийска временно закрыли.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Крым является частью России, поэтому попытки посягнуть на полуостров будут рассматриваться как объявление войны.
Ранее украинские власти неоднократно заявляли о планах нанести удары по Крымскому мосту и полуострову. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые приняли российские военные.