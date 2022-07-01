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Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями силовиков

Ведомости

Задымление в районе Крымского моста обусловлено учениями правоохранительных органов, а также ДТП, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — написал Аксенов, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о задымлении в районе моста.

В пятницу днем на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в Новороссийск произошло ДТП, из-за чего движение по Крымскому мосту в сторону Новороссийска временно закрыли.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Крым является частью России, поэтому попытки посягнуть на полуостров будут рассматриваться как объявление войны.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о планах нанести удары по Крымскому мосту и полуострову. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые приняли российские военные.

Ранее по теме: Медведев: попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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