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Медведев: попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России

Ведомости

Москва считает Крым частью России, поэтому попытки посягнуть на полуостров будут рассматриваться как объявление войны России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

На вопрос, что опаснее для России – Украина в НАТО или Швеция и Финляндия в НАТО, Медведев ответил, что Украина. Он пояснил, что у Москвы и Киева есть неурегулированные территориальные споры и разное понимание статуса регионов.

«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — подчеркнул он.

12 июня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что территориальные уступки со стороны Украины в нынешнем конфликте неизбежны для того, чтобы заключить мир.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о планах нанести удары по Крымскому мосту и полуострову. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые приняли российские военные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных