Медведев: попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России
Москва считает Крым частью России, поэтому попытки посягнуть на полуостров будут рассматриваться как объявление войны России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».
На вопрос, что опаснее для России – Украина в НАТО или Швеция и Финляндия в НАТО, Медведев ответил, что Украина. Он пояснил, что у Москвы и Киева есть неурегулированные территориальные споры и разное понимание статуса регионов.
«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — подчеркнул он.
12 июня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что территориальные уступки со стороны Украины в нынешнем конфликте неизбежны для того, чтобы заключить мир.
Ранее украинские власти неоднократно заявляли о планах нанести удары по Крымскому мосту и полуострову. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые приняли российские военные.