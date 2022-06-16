Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

16 июня в интервью телеканалу «НТВ» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все угрозы в отношении Крымского моста «берутся на заметку». «Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», – сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»).