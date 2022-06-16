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Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Ведомости

Главное разведывательное управление Минобороны Украины заявило, что получило подробную техническую документацию Крымского моста. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что украинская сторона смогла получить техническую документацию по «строительству транспортного перехода через Керченский пролив». «Кроме прочего, она включает в себя подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса», – указано в сообщении.

Ссылка на сам документ также была добавлена к сообщению «для всеобщего ознакомления и изучения».

Ранее украинские СМИ писали, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность. 15 июня генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных.

16 июня в интервью телеканалу «НТВ» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все угрозы в отношении Крымского моста «берутся на заметку». «Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», – сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.

Ранее по теме: Песков назвал безопасность Крыма гарантированной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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