Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста
Главное разведывательное управление Минобороны Украины заявило, что получило подробную техническую документацию Крымского моста. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что украинская сторона смогла получить техническую документацию по «строительству транспортного перехода через Керченский пролив». «Кроме прочего, она включает в себя подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса», – указано в сообщении.
Ссылка на сам документ также была добавлена к сообщению «для всеобщего ознакомления и изучения».
Ранее украинские СМИ писали, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность. 15 июня генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных.
16 июня в интервью телеканалу «НТВ» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все угрозы в отношении Крымского моста «берутся на заметку». «Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», – сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.