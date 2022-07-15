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МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британца в ДНР

Ведомости

Российский посол в Великобритании Андрей Келин был вызван министерством иностранных дел страны в связи со смертью в Донецкой народной республике британца Пола Ури, пишет Reuters. МИД Британии «глубоко озабочен» в связи с сообщениями о смерти британца, отмечает агентство. 

«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, когда он находился под стражей у российского доверенного лица на Украине. Россия должна нести полную ответственность за это», — заявила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. Она добавила, что все виновные будут привлечены к ответственности. 

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что взятый в плен в апреле военными ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури умер от хронической болезни. Ури, отмечает Морозова, страдал различными хроническими болезнями, в том числе инсулиновым диабетом, поражением дыхательной системы, почек и рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы, помимо этого наемник находился в крайне подавленном состоянии. На момент смерти ему было 45 лет.

5 июля обращение Лондона относительно всех пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, было перенаправлено из России в ДНР. На тот момент в плену ДНР также содержались Эйден Аслин, Шон Пиннер, Дилан Хилл и Эндрю Хилл. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — отметил тогда посол России в Великобритании Андрей Келин.

Ранее по теме: Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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