МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британца в ДНР
Российский посол в Великобритании Андрей Келин был вызван министерством иностранных дел страны в связи со смертью в Донецкой народной республике британца Пола Ури, пишет Reuters. МИД Британии «глубоко озабочен» в связи с сообщениями о смерти британца, отмечает агентство.
«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, когда он находился под стражей у российского доверенного лица на Украине. Россия должна нести полную ответственность за это», — заявила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. Она добавила, что все виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что взятый в плен в апреле военными ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури умер от хронической болезни. Ури, отмечает Морозова, страдал различными хроническими болезнями, в том числе инсулиновым диабетом, поражением дыхательной системы, почек и рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы, помимо этого наемник находился в крайне подавленном состоянии. На момент смерти ему было 45 лет.
5 июля обращение Лондона относительно всех пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, было перенаправлено из России в ДНР. На тот момент в плену ДНР также содержались Эйден Аслин, Шон Пиннер, Дилан Хилл и Эндрю Хилл. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — отметил тогда посол России в Великобритании Андрей Келин.
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