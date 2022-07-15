МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британца в ДНР

5 июля обращение Лондона относительно всех пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, было перенаправлено из России в ДНР. На тот момент в плену ДНР также содержались Эйден Аслин, Шон Пиннер, Дилан Хилл и Эндрю Хилл. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — отметил тогда посол России в Великобритании Андрей Келин.