Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах, передает пресс-служба Кремля.
«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», — сказал он.
В качестве докладчиков выступили директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.
Последнее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза проходило 1 июля. Тогда обсуждались вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, отмечали в пресс-службе администрации президента.
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