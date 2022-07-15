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Путин проведет 15 июля оперативное совещание с Совбезом

Ведомости

Президент России Владимир Путин 15 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС). Песков уточнил, что другие встречи у Путина в пятницу будут непубличными.

Сегодня также проходит внеочередное заседание Госдумы. Как ранее отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, депутаты рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики. Госдума также рассмотрит внесенную премьером Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных