Путин проведет 15 июля оперативное совещание с Совбезом

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС). Песков уточнил, что другие встречи у Путина в пятницу будут непубличными.