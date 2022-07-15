Путин проведет 15 июля оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин 15 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС). Песков уточнил, что другие встречи у Путина в пятницу будут непубличными.
Сегодня также проходит внеочередное заседание Госдумы. Как ранее отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, депутаты рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики. Госдума также рассмотрит внесенную премьером Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.
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