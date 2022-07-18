Песков: спецоперация на Украине завершится после достижения ее целей

В конце июня Песков заявил, что Киев может закончить спецоперацию до конца суток, если отдаст приказ военным сложить оружие и выполнит условия Москвы. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Перед российскими военными стоит задача искоренить нацизм на Украине на 100%. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов.