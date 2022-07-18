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Песков: спецоперация на Украине завершится после достижения ее целей

Ведомости

Спецоперация России на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели, четких временных рамок операции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», - подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российские военные имеют четкий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения, напомнил Песков. «Поэтому Вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне», - добавил он.

В конце июня Песков заявил, что Киев может закончить спецоперацию до конца суток, если отдаст приказ военным сложить оружие и выполнит условия Москвы. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Перед российскими военными стоит задача искоренить нацизм на Украине на 100%. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных