Песков: спецоперация на Украине завершится после достижения ее целей
Спецоперация России на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели, четких временных рамок операции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», - подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российские военные имеют четкий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди мирного населения, напомнил Песков. «Поэтому Вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне», - добавил он.
В конце июня Песков заявил, что Киев может закончить спецоперацию до конца суток, если отдаст приказ военным сложить оружие и выполнит условия Москвы. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Перед российскими военными стоит задача искоренить нацизм на Украине на 100%. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов.
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