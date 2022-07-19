Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Новые Юрковичи

Позднее Богомаз сообщил о втором за утро обстреле территории региона: артиллерийскому обстрелу подверглось село Ломаковка. В результате никто не пострадал. Повреждения получили объекты на автомобильном пункте пропуска Ломаковка, а также один из снарядов повредил четыре пролета линий электропередач, из-за чего в поселке нет электричества.