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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Новые Юрковичи

Ведомости

Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Teleram-канале.

«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что обошлось без жертв и пострадавших. Однако из-за артобстрела поврежден участок автомобильной дороги.

Позднее Богомаз сообщил о втором за утро обстреле территории региона: артиллерийскому обстрелу подверглось село Ломаковка. В результате никто не пострадал. Повреждения получили объекты на автомобильном пункте пропуска Ломаковка, а также один из снарядов повредил четыре пролета линий электропередач, из-за чего в поселке нет электричества.

Об обстрелах села Новые Юрковичи губернатор сообщал и ранее. По его словам 14 июля, украинские беспилотники обстреляли автозаправочную станцию (АЗС) в селе Новые Юрковичи Климовского района, а также пограничный пост в поселке Черноземный Брянской области. В результате никто не пострадал, гражданские объекты также не были повреждены.

Днем позже артобстрелу подверглось село Некислицы. Богомаз сообщил, что в результате была повреждена линия электропередач. Также обошлось без пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных