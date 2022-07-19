Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Новые Юрковичи
Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Teleram-канале.
«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что обошлось без жертв и пострадавших. Однако из-за артобстрела поврежден участок автомобильной дороги.
Позднее Богомаз сообщил о втором за утро обстреле территории региона: артиллерийскому обстрелу подверглось село Ломаковка. В результате никто не пострадал. Повреждения получили объекты на автомобильном пункте пропуска Ломаковка, а также один из снарядов повредил четыре пролета линий электропередач, из-за чего в поселке нет электричества.
Об обстрелах села Новые Юрковичи губернатор сообщал и ранее. По его словам 14 июля, украинские беспилотники обстреляли автозаправочную станцию (АЗС) в селе Новые Юрковичи Климовского района, а также пограничный пост в поселке Черноземный Брянской области. В результате никто не пострадал, гражданские объекты также не были повреждены.
Днем позже артобстрелу подверглось село Некислицы. Богомаз сообщил, что в результате была повреждена линия электропередач. Также обошлось без пострадавших.
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