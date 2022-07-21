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Власти Израиля отправят в Россию делегацию из-за ситуации с агентством «Сохнут»

Ведомости

Власти Израиля придают большое значение работе еврейского агентства «Сохнут» и будут добиваться продолжения его деятельности в России дипломатическим путем, заявил премьер-министр страны Яир Лапид. Для этого Израиль направит в Россию специальную делегацию.

«Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекратилась», — отметил Лапид (цитата по ТАСС).

В его канцелярии рассказали, что по итогам совещания с представителями МИДа и Совета национальной безопасности Израиля было решено отправить в Россию правительственную делегацию, в которую войдут представители канцелярии премьер-министра, МИДа, Минюста и министерства репатриации и интеграции. 24 июля власти запланировали еще одно межведомственное совещание по ситуации с «Сохнут».

Ранее сегодня Басманный суд Москвы сообщил, что Минюст обратился в суд с просьбой ликвидировать российское представительство еврейского агентства «Сохнут», а также исключить его из ЕГРЮЛ. По мнению министерства, агентство нарушало российское законодательство, однако в суде не уточнили, о каких именно законах идет речь.

В начале июля стало известно о требованиях Минюста к агентству, которые затрудняли его работу в России. «Коммерсантъ» сообщил, что после этого министр репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете попросила премьер-министра Яира Лапиду поговорить с Москвой о дальнейшей работе «Сохнут» в России. В организации позднее опровергли информацию о требовании Минюста прекратить ее работу в России. Однако 14 июля замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что «Сохнут» следует устранить все замечания со стороны Минюста, если они заинтересованы в дальнейшей работе в стране.

Агентство «Сохнут» существует с 1929 г. В России организация занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Агентство сотрудничает с еврейскими общинами, а также ведет образовательные курсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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