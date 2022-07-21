Власти Израиля отправят в Россию делегацию из-за ситуации с агентством «Сохнут»

В начале июля стало известно о требованиях Минюста к агентству, которые затрудняли его работу в России. «Коммерсантъ» сообщил, что после этого министр репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете попросила премьер-министра Яира Лапиду поговорить с Москвой о дальнейшей работе «Сохнут» в России. В организации позднее опровергли информацию о требовании Минюста прекратить ее работу в России. Однако 14 июля замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что «Сохнут» следует устранить все замечания со стороны Минюста, если они заинтересованы в дальнейшей работе в стране.