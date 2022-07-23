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В ФРГ сочли совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с лидерами России и Ирана. Российский президент Владимир Путин встречался с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Эрдоганом 19 июля в Тегеране.

Целью встречи лидеров трех государств было урегулирование ситуации в Сирии, также президенты России и Турции обсудили проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов. Эрдоган назвал позицию Москвы в ходе прошедших переговоров по зерну «положительной и конструктивной».

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«То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов», — сказала Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что эта фотография для нее непонятна, «особенно с точки зрения члена НАТО».

Комментируя обвинения в «вялых поставках» Украине вооружений, Бербок заявила, что «никто в правительстве не обманывает своих европейских соседей». «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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