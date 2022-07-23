В ФРГ сочли совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с лидерами России и Ирана. Российский президент Владимир Путин встречался с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Эрдоганом 19 июля в Тегеране.