В ФРГ сочли совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с лидерами России и Ирана. Российский президент Владимир Путин встречался с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Эрдоганом 19 июля в Тегеране.
Целью встречи лидеров трех государств было урегулирование ситуации в Сирии, также президенты России и Турции обсудили проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов. Эрдоган назвал позицию Москвы в ходе прошедших переговоров по зерну «положительной и конструктивной».
«То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов», — сказала Бербок.
Глава МИД Германии добавила, что эта фотография для нее непонятна, «особенно с точки зрения члена НАТО».
Комментируя обвинения в «вялых поставках» Украине вооружений, Бербок заявила, что «никто в правительстве не обманывает своих европейских соседей». «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — сказала она.