Песков исключил влияние удара по ВСУ в порту Одессы на поставки зерна
Удар по украинским военным в порту Одессы не связан с инфраструктурой, задействованной в отгрузке зерна, это не может и не должно повлиять на поставки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Накануне Минобороны России сообщило, что военно-морской флот страны высокоточными ракетами большой дальности уничтожил военный корабль Украины в порту Одессы и склад ракет Harpoon. 23 июля агентство Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские официальные лица заявили Анкаре о непричастности Москвы к ударам по порту Одессы.
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