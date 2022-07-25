Песков исключил влияние удара по ВСУ в порту Одессы на поставки зерна

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).