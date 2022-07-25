Лавров: Россия не создает препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

«Объективные эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала: зерновой терминал находится на значительном удалении от военной части [одесского порта], никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – рассказал он.