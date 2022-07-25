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Лавров: Россия не создает препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

Ведомости

Удар российских Вооруженных сил по ВСУ в порту Одессы не создал каких-либо препятствий для экспорта зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Конго.

«Объективные эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала: зерновой терминал находится на значительном удалении от военной части [одесского порта], никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – рассказал он.

Лавров также отметил, что высокоточный ракетный удар был нанесен по боевому катеру ВСУ и складу с боеприпасами, куда недавно были доставлены противокорабельные ракеты Harpoon.

«Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют», – добавил министр.

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Накануне Минобороны России сообщило, что Военно-морской флот страны высокоточными ракетами большой дальности уничтожил военный корабль Украины в порту Одессы и склад ракет Harpoon. 23 июля агентство Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по ВСУ в порту не может и не должен повлиять на поставки зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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