В ЕС пока не пришли к единому мнению о сокращении потребления газа на 15%
Страны Евросоюза пока не достигли согласия по предложению Еврокомиссии сократить спрос на газ на 15% в ближайшее время до марта следующего года, чтобы сэкономить энергию и справиться с холодной зимой, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что работа в этом направлении продолжается.
По словам источника AP, постоянные представители стран ЕС также прорабатывают вопрос ограничения полномочий Еврокомиссии, которая в случае утверждения плана в изначальном виде сможет принудительно ограничивать спрос на газ, если страны-члены ЕС этого делать не будут.
Против инициативы ограничивать потребление газа уже выступили в том числе Португалия, Испания, Греция, Польша, Венгрия, Франция. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета увидел в этом предложении желание Берлина с помощью Еврокомиссии заставить Варшаву продавать накопленный газ другим странам, в том числе и Германии, которая сильнее всего испытывает на себе энергетический кризис.
Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe (GIE) на 13 июля, меньше всего заполнены ПХГ Венгрии, Болгарии и Латвии – на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%.
Решение о том, будет ли принят план Еврокомиссии, станет известно завтра, 26 июля. Это предложение должен рассмотреть Совет ЕС и утвердить или отклонить его большинством голосов.
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