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В ЕС пока не пришли к единому мнению о сокращении потребления газа на 15%

Ведомости

Страны Евросоюза пока не достигли согласия по предложению Еврокомиссии сократить спрос на газ на 15% в ближайшее время до марта следующего года, чтобы сэкономить энергию и справиться с холодной зимой, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что работа в этом направлении продолжается.

По словам источника AP, постоянные представители стран ЕС также прорабатывают вопрос ограничения полномочий Еврокомиссии, которая в случае утверждения плана в изначальном виде сможет принудительно ограничивать спрос на газ, если страны-члены ЕС этого делать не будут. 

Против инициативы ограничивать потребление газа уже выступили в том числе Португалия, Испания, Греция, Польша, Венгрия, Франция. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета увидел в этом предложении желание Берлина с помощью Еврокомиссии заставить Варшаву продавать накопленный газ другим странам, в том числе и Германии, которая сильнее всего испытывает на себе энергетический кризис. 

Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe (GIE) на 13 июля, меньше всего заполнены ПХГ Венгрии, Болгарии и Латвии – на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%. 

Решение о том, будет ли принят план Еврокомиссии, станет известно завтра, 26 июля. Это предложение должен рассмотреть Совет ЕС и утвердить или отклонить его большинством голосов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных