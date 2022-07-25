В ЕС пока не пришли к единому мнению о сокращении потребления газа на 15%

Страны Евросоюза пока не достигли согласия по предложению Еврокомиссии сократить спрос на газ на 15% в ближайшее время до марта следующего года, чтобы сэкономить энергию и справиться с холодной зимой, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что работа в этом направлении продолжается.