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Польша не согласилась с планом ЕК по сокращению потребления газа

Ведомости

Польша не согласна делиться газом с другими странами Евросоюза в рамках предложенного Европейской комиссией (ЕК) плана по сокращению потребления газа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра климата и окружающей среды Польши Анну Москву.

«Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвященная энергетической безопасности, а главное – теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены – в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», – сказала министр.

Чиновница отметила, что у Польши нет необходимости вводить лимиты и соглашаться на предложенный ЕК механизм «газовой солидарности», который, по мнению министра, им навязывается. По ее словам, на это нельзя соглашаться, поскольку неизвестно, какой будет зима, и такие механизмы нужно внедрять только добровольно или вводить ограничения только в отдельных странах.

Министр отметила, что против предложения ЕК выступает не только Польша, но и Греция, Кипр, Мальта, Португалия и Испания.

20 июля Еврокомиссия сообщила о новом плане по сокращению спроса на газ из России. Новый регламент предполагает снижение потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Планируется, что ЕК благодаря новому регламенту сможет вводить режим обязательного снижения потребления газа в случае значительного дефицита.

22 июля Венгрия и Португалия выступили против озвученного ЕК плана. Дипломаты стран выразили сомнение в законности возможного введения чрезвычайной ситуации и установления ЕК обязательных целевых показателей по сокращению потребления газа. Более того, представители Венгрии отметили, что ведут переговоры о дополнительных поставках газа из России. Позже против этого плана выступили Испания и Франция.

Официальный представитель ЕК Тим Макфи заявил, что от предложенного плана возможны отклонения. По его словам, в законодательном предложении ЕК говорится, что страны - члены ЕС могут попросить сократить показатель до 5%, если они могут доказать, что у них нет возможности вносить вклад в улучшение ситуации из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных