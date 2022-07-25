Польша не согласилась с планом ЕК по сокращению потребления газа
Польша не согласна делиться газом с другими странами Евросоюза в рамках предложенного Европейской комиссией (ЕК) плана по сокращению потребления газа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра климата и окружающей среды Польши Анну Москву.
«Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвященная энергетической безопасности, а главное – теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены – в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», – сказала министр.
Чиновница отметила, что у Польши нет необходимости вводить лимиты и соглашаться на предложенный ЕК механизм «газовой солидарности», который, по мнению министра, им навязывается. По ее словам, на это нельзя соглашаться, поскольку неизвестно, какой будет зима, и такие механизмы нужно внедрять только добровольно или вводить ограничения только в отдельных странах.
Министр отметила, что против предложения ЕК выступает не только Польша, но и Греция, Кипр, Мальта, Португалия и Испания.
20 июля Еврокомиссия сообщила о новом плане по сокращению спроса на газ из России. Новый регламент предполагает снижение потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Планируется, что ЕК благодаря новому регламенту сможет вводить режим обязательного снижения потребления газа в случае значительного дефицита.
22 июля Венгрия и Португалия выступили против озвученного ЕК плана. Дипломаты стран выразили сомнение в законности возможного введения чрезвычайной ситуации и установления ЕК обязательных целевых показателей по сокращению потребления газа. Более того, представители Венгрии отметили, что ведут переговоры о дополнительных поставках газа из России. Позже против этого плана выступили Испания и Франция.
Официальный представитель ЕК Тим Макфи заявил, что от предложенного плана возможны отклонения. По его словам, в законодательном предложении ЕК говорится, что страны - члены ЕС могут попросить сократить показатель до 5%, если они могут доказать, что у них нет возможности вносить вклад в улучшение ситуации из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов.