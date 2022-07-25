Польша не согласилась с планом ЕК по сокращению потребления газа

Чиновница отметила, что у Польши нет необходимости вводить лимиты и соглашаться на предложенный ЕК механизм «газовой солидарности», который, по мнению министра, им навязывается. По ее словам, на это нельзя соглашаться, поскольку неизвестно, какой будет зима, и такие механизмы нужно внедрять только добровольно или вводить ограничения только в отдельных странах.