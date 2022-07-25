Франция выступила против снижения потребления газа на 15% для всех стран ЕС
Париж выступает против единой в Европейском союзе (ЕС) нормы снижения потребления газа на 15%, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра энергетического перехода Франции Аньесу Панье-Рюнаше.
«Мы не хотим вводить одинаковые цели по ограничению, которые не будут адаптированы к реальности каждого государства и которые, в итоге, не повлияют на нашу способность экспортировать газ нашим соседям», — сказала Панье-Рюнаше.
По ее словам, Франция стремится к соглашению по координированному сокращению потребления, однако оно должно учитывать конкретные ситуации каждого государства-члена.
Она добавила, что Франция неплохо обеспечена газом и гораздо меньше зависит от России, нежели Германия. Если Франция сократит потребление, то это высвободит объемы для экспорта нуждающимся соседям, однако это ограничено возможностями трубопроводов, то есть Франция физически не сможет перекачать 15% сэкономленного газа Германии.
Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок российского газа страны Европы должны готовиться к их полному прекращению, которое «рано или поздно» произойдет. «В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно» — говорит она.
20 июля Европейская комиссия сообщила о новом плане по сокращению спроса на газ из России. В заявлении ЕК отмечается, что Россия «делает экспорт газа оружием». Новый регламент предполагает снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Помимо этого, ЕК благодаря новому регламенту сможет вводить режим обязательного снижения спроса на газ в случае значительного дефицита.
22 июля Венгрия и Португалия выступили против озвученного Еврокомиссией (ЕК) плана снижения на 15% потребления газа. Дипломаты стран выразили сомнение в законности возможного введения чрезвычайной ситуации и установление ЕК обязательных целевых показателей по сокращению потребления газа. Более того, представители Венгрии отметили, что ведут переговоры о дополнительных поставках газа из России.
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