Франция выступила против снижения потребления газа на 15% для всех стран ЕС

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок российского газа страны Европы должны готовиться к их полному прекращению, которое «рано или поздно» произойдет. «В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно» — говорит она.