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На Украине погиб польский боец MMA

Ведомости

На Украине погиб польский боец MMA, который участвовал в боях на территории страны в качестве наемника, сообщается в Twitter Польской федерации MMA.

«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в интернациональном легионе обороны Украины и погиб там», — говорится в публикации.

Польский боец одержал победу на втором турнире ММА в Гливице в 2021 году. Также он выступал в любительских турнирах ММА.

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Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в ДНР. По информации ведомства, уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

12 июля официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166. Также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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