На Украине погиб польский боец MMA
На Украине погиб польский боец MMA, который участвовал в боях на территории страны в качестве наемника, сообщается в Twitter Польской федерации MMA.
«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в интернациональном легионе обороны Украины и погиб там», — говорится в публикации.
Польский боец одержал победу на втором турнире ММА в Гливице в 2021 году. Также он выступал в любительских турнирах ММА.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в ДНР. По информации ведомства, уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
12 июля официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166. Также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.