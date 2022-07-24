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Politico узнала о гибели четырех граждан США, Канады и Швеции на Украине

Ведомости

На этой неделе в Донецкой области погибли несколько иностранных боевиков: двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции, которые «попали в засаду российских танков». Об этом со ссылкой на «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко сообщила газета Politico.

Мирошниченко назвал имена убитых наемников. По его словам, граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции погибли 18 июля во время многочасового боя на востоке региона. Все они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны вооруженных сил Украины, а их подразделение, отметил украинский военный, базируется недалеко от Северска, который стал целью российских войск.

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Боевиков перебросили в село Григоровка, где «ребятам была поставлена ​​задача занять свои огневые позиции и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку».

«Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех», — сказал Мирошниченко.

Ранее представитель госдепартамента США подтвердил гибель двух американцев, однако их имена не были названы. Там сообщили, что госдеп находится «в контакте с семьями [погибших] и оказывает всю возможную консульскую помощь».

12 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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