Politico узнала о гибели четырех граждан США, Канады и Швеции на Украине
На этой неделе в Донецкой области погибли несколько иностранных боевиков: двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции, которые «попали в засаду российских танков». Об этом со ссылкой на «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко сообщила газета Politico.
Мирошниченко назвал имена убитых наемников. По его словам, граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции погибли 18 июля во время многочасового боя на востоке региона. Все они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны вооруженных сил Украины, а их подразделение, отметил украинский военный, базируется недалеко от Северска, который стал целью российских войск.
Боевиков перебросили в село Григоровка, где «ребятам была поставлена задача занять свои огневые позиции и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку».
«Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех», — сказал Мирошниченко.
Ранее представитель госдепартамента США подтвердил гибель двух американцев, однако их имена не были названы. Там сообщили, что госдеп находится «в контакте с семьями [погибших] и оказывает всю возможную консульскую помощь».
12 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.