Песков заявил о вопросах к агентству «Сохнут» с точки зрения российских законов

Накануне израильское издание Israel Hayome со ссылкой на источник сообщило о том, что израильский премьер Яр Лапид поручил МИДу страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы в случае закрытия российских офисов «Сохнут», в числе гипотетических мер называлось и присоединение Израиля к западным санкциям против России. Песков отметил, что ему об этом ничего не известно, однако ко всей ситуации необходимо относиться очень аккуратно.