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Песков заявил о вопросах к агентству «Сохнут» с точки зрения российских законов

Ведомости

У российских властей есть вопросы к еврейскому агентству «Сохнут» по части соблюдения российского законодательства, однако эту ситуацию не следует политизировать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнуту" и не нужно политизировать эту ситуацию, и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», – сказал он, отметив, что соблюдать российские законы обязаны все организации в стране.

21 июля Минюст обратился в Басманный суд Москвы с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства.

Накануне израильское издание Israel Hayome со ссылкой на источник сообщило о том, что израильский премьер Яр Лапид поручил МИДу страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы в случае закрытия российских офисов «Сохнут», в числе гипотетических мер называлось и присоединение Израиля к западным санкциям против России. Песков отметил, что ему об этом ничего не известно, однако ко всей ситуации необходимо относиться очень аккуратно.

В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. У российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Ранее Лапид заявил, что закрытие офисов агентства «станет серьезным событием, которое повлияет на отношения» двух государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных