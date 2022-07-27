Германия разрешила Krauss-Maffei Wegmann продать Украине 100 гаубиц
Берлин одобрил продажу 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине, их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), сообщает Der Spiegel. Данные гаубицы Украина запросила еще в апреле.
KMW подтвердила сделку по продаже, однако сроки поставок гаубиц на Украину не уточняются. Производство всех 100 гаубиц может занять несколько лет, поэтому речь идет об усилении украинской армии прежде всего в долгосрочной перспективе.
26 июля ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. «Обещанные реактивные системы залпового огня и еще три Panzerhaubitze 2000 были поставлены. Мы держим свое слово», — говорила министр обороны Германии Кристину Ламбрехт.
Двумя днями ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что США и союзники поставят Киеву 25-35 РСЗО HIMARS и MLRS. Решение, по словам главы офиса президента, было принято после встречи Зеленского с главой комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Адамом Смитом. Последний уточнил, что поставка составит 25-30 единиц, а также большое количество боеприпасов к ним.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.