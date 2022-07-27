Германия разрешила Krauss-Maffei Wegmann продать Украине 100 гаубиц

Двумя днями ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что США и союзники поставят Киеву 25-35 РСЗО HIMARS и MLRS. Решение, по словам главы офиса президента, было принято после встречи Зеленского с главой комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Адамом Смитом. Последний уточнил, что поставка составит 25-30 единиц, а также большое количество боеприпасов к ним.