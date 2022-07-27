МИД пригрозил Киеву последствиями в случае ударов американскими РСЗО по территории РФ
Применение вооруженными силами Украины американских ракетных систем залпового огня по территории России повлечет за собой серьезные последствия, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам... если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более, чем серьёзные», – заявил он.
Кроме того, Гаврилов обратил внимание на то, что США подталкивают страны ЕС к тесному сотрудничеству с Украиной, вынуждая их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Такая политика может привести к расширению географии конфликта, считает Гаврилов.
24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США и их союзники поставят Украине 25-30 РСЗО HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним.
20 июля стало известно, что США и союзники выделят Украине более 20 HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Киев получил уже 12 таких систем.
Ранее сегодня Der Spiegel сообщил, что Берлин одобрил продажу 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине, их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в течение нескольких лет.
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