МИД пригрозил Киеву последствиями в случае ударов американскими РСЗО по территории РФ

Кроме того, Гаврилов обратил внимание на то, что США подталкивают страны ЕС к тесному сотрудничеству с Украиной, вынуждая их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Такая политика может привести к расширению географии конфликта, считает Гаврилов.