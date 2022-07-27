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МИД пригрозил Киеву последствиями в случае ударов американскими РСЗО по территории РФ

Ведомости

Применение вооруженными силами Украины американских ракетных систем залпового огня по территории России повлечет за собой серьезные последствия, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам... если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более, чем серьёзные», – заявил он.

Кроме того, Гаврилов обратил внимание на то, что США подталкивают страны ЕС к тесному сотрудничеству с Украиной, вынуждая их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Такая политика может привести к расширению географии конфликта, считает Гаврилов.

24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США и их союзники поставят Украине 25-30 РСЗО HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним. 

20 июля стало известно, что США и союзники выделят Украине более 20 HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Киев получил уже 12 таких систем.

Ранее сегодня Der Spiegel сообщил, что Берлин одобрил продажу 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро Украине, их поставит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в течение нескольких лет.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении более 100 ракет для HIMARS

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных