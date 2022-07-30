МИД объявил о санкциях против 32 граждан Новой Зеландии
Россия вводит персональные санкции в отношении руководителей муниципальных органов, представителей командования вооруженных сил и журналистов Новой Зеландии в ответ на введенные правительством этой страны ограничения против российских граждан. Список попавших под санкций новозеландцев опубликован в субботу на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в заявлении МИДа.
В частности, под санкции попали заместитель министра обороны Майк Ядли, глава финансовой службы минобороны Пасанка Викремасинге, начальник кадровой службы вооруженных сил страны Мэтью Уэстон, заместитель командующего ВМС Новой Зеландии Шейн Арнделл, начальник тыловой службы ВС Роб Крашка, замкомандующего сухопутными войсками ВС Роуз Кинг.
Кроме того, список МИДа пополнили мэры нескольких городов и члены городских советов, обозреватели газет, публицист, доцент Университета Окленда и преподаватель журналистики.
Отмечается, что этим гражданам на бессрочной основе запрещен въезд в Россию, а черный список будет обновляться.
После начала военной операции России на Украине Новая Зеландия ввела санкции в отношении шести оборонных предприятий и 170 членов Совета Федерации РФ. Также правительство страны усилило санкции в отношении более 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.
В мае под ограничения Веллингтона попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба России Игорь Костюков, главный редактор «Красной звезды» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Новая Зеландия ввела санкции в отношении Главного центра спецсвязи, Главного центра специальных технологий и Агентства интернет-исследований.