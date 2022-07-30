МИД объявил о санкциях против 32 граждан Новой Зеландии

«В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в заявлении МИДа.