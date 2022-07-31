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На Украине заявили о гибели при ударе по Николаеву бизнесмена из списка Forbes

Ведомости

В Николаеве в результате ракетного обстрела погибли генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена. Информацию об этом подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Знакомый Вадатурского сообщил, что ракета попала в дом предпринимателя. По его словам, мужчина «сидел в Николаеве до последнего», хотя у него была возможность уехать.

«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Искренние соболезнования семье и близким», — цитирует «Страна.ua» Ермака. 

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате утренних и ночных ударов по Николаеву были повреждены здания отеля, двух образовательных учреждений, спорткомплекса, СТО и жилые дома, на месте обстрелов ликвидируют пожары.

В июне 2020 г. журнал «Forbes Украина» оценил состояние Вадатурского в $450 млн. В 2007 г. ему было присуждено звание Героя Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных