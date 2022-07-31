«Единая Россия»: после выборов сменятся спикеры двух заксобраний и четырех гордум

По словам Перминова, подтвержден «курс на обновление» кандидатов. На уровне ЗС партией выдвинуто 589 человек, это 194% от числа замещаемых мандатов, и из них только 147 человек – действующие депутаты (25%). В АЦ выдвинуто 616 кандидатов, это 161% от числа замещаемых мандатов, из них действующих депутатов – 154 человека (25%). При этом в списках может быть больше кандидатов, чем мест в заксобраниях или гордумах. Мандаты могут доставаться им между электоральными циклами, например, если место освободится.