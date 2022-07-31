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«Единая Россия»: после выборов сменятся спикеры двух заксобраний и четырех гордум

Ведомости

«Единая Россия» подвела итоги выдвижения кандидатов на выборы в шесть законодательных собраний (ЗС) и в гордумы 11 административных центров (АЦ) субъектов РФ. 75% кандидатов избираются впервые, сообщил «Ведомостям» представитель партии. Обновится также руководство региональных и местных парламентов. 

Спикеры заксобраний поменяются в двух регионах – в Саратовской области (с 2019 г. им является Александр Романов) и в Северной Осетии (с 2012 г. им является Александр Мачнев), сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Сменятся спикеры гордум региональных столиц: покинет пост Елена Поклонская (Псков), Артур Ефремов (Ярославль), Галина Монахова (Петропавловск-Камчаткий), Евгений Беланов (Черкесск)

По словам Перминова, подтвержден «курс на обновление» кандидатов. На уровне ЗС партией выдвинуто 589 человек, это 194% от числа замещаемых мандатов, и из них только 147 человек – действующие депутаты (25%). В АЦ выдвинуто 616 кандидатов, это 161% от числа замещаемых мандатов, из них действующих депутатов – 154 человека (25%). При этом в списках может быть больше кандидатов, чем мест в заксобраниях или гордумах. Мандаты могут доставаться им между электоральными циклами, например, если место освободится.

Всего в предстоящем электоральном цикле замещается 304 мандата депутатов ЗС и 383 мандата депутатов АЦ. Большинство кандидатов (64%) – члены партии, около 27% – беспартийные, 9% –  сторонники партии. При этом большинство из кандидатов – представители малого и среднего бизнеса (31%), деятели культуры, науки и спорта (28%), представители госуправления (14%), меньше всего работников инженерно-технической отрасли (2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных