Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере Косово

В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косово, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены. Позже издание Danas со ссылкой на властей Косово сообщило, что правительство республики решило отложить принятие закона о недействительности сербских паспортов до 1 сентября.