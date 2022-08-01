Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере Косово
Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию на севере непризнанной республики в случае «угрозы стабильности». Заявление об этом появилось в Twitter-аккаунте организации.
«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой», — говорится в сообщении. Миссия НАТО в Косово отмечает, что ситуация на севере республики по-прежнему остается напряженной. Уточняется, что глава КФОР находится в контакте со всеми сторонами.
Ранее в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косово.
В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косово, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены. Позже издание Danas со ссылкой на властей Косово сообщило, что правительство республики решило отложить принятие закона о недействительности сербских паспортов до 1 сентября.
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