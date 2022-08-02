Армия Китая проведет испытания ракет без ядерного заряда вблизи Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в рамках военной операции возле Тайваня планирует провести ракетные испытания и боевые стрельбы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования армии Ши И.
Речь идет о ракетах с неядерной боевой частью. В рамках учений, которые запланированы на вечер 2 августа, пройдут боевые стрельбы на дальнее расстояние в Тайваньском проливе, в акватории восточной части острова – ракетные испытания.
«Эти действия являются справедливым сдерживающим фактором в отношении произошедшей в последнее время крупной эскалации негативных действий США по тайваньскому вопросу и серьезным предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня», – отметил И.
Вопреки протестам Китая 2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По прибытии она заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. «Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она, но добавив, что данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».
Китайское издание Global Times ранее сообщило, что армия КНР с 4 по 7 августа проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань.