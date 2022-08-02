Армия Китая проведет испытания ракет без ядерного заряда вблизи Тайваня

Вопреки протестам Китая 2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По прибытии она заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на островном государстве. «Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она, но добавив, что данный визит не противоречит приверженности США принципу «одного Китая».