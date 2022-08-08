Захарова рассказала о готовности главы МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), следует из сообщения на сайте МИД РФ.
«Фиксируем нацеленность гендиректора МАГАТЭ осуществить ранее запланированное посещение ЗАЭС. Считаем необходимым снова напомнить, что с российской стороны еще несколько недель назад было сделано все, что требовалось для успешного визита», — говорится в сообщении.
В отмененном ранее визите Гросси на ЗАЭС Захарова обвиняет власти Киева. «Только ему [Киеву] сегодня выгодно держать МАГАТЭ подальше от ЗАЭС. Ведь после того, как международные эксперты и руководство агентства увидят все собственными глазами, не останется сомнений в ответственности именно Киева за атаки и все другие преступления, совершенные в отношении ЗАЭС и ее персонала», — написала Захарова.
5 августа правительство Запорожской области призвало МАГАТЭ отреагировать на постоянные обстрелы местной АЭС со стороны Украины, поскольку это может привести к взрыву. В тот же день территория ЗАЭС была обстреляна, в результате чего на месте удара возник пожар, а также были оборваны две линии электропередачи, которые необходимы для функционирования энергоблоков.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали неоднократно.
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