Захарова рассказала о готовности главы МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

В отмененном ранее визите Гросси на ЗАЭС Захарова обвиняет власти Киева. «Только ему [Киеву] сегодня выгодно держать МАГАТЭ подальше от ЗАЭС. Ведь после того, как международные эксперты и руководство агентства увидят все собственными глазами, не останется сомнений в ответственности именно Киева за атаки и все другие преступления, совершенные в отношении ЗАЭС и ее персонала», — написала Захарова.