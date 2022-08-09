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Еврокомиссия: кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз

Ведомости

Визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит положений о запрете выдачи краткосрочных виз. Такое заявление сделала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер в ответ на призывы ряда стран ЕС ограничить россиянам въезд в Европу.

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — цитирует пресс-секретаря ТАСС. 

Хиппер отметила, что у каждой страны ЕС есть возможность самостоятельно принимать решение о выдаче краткосрочных виз. 

Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако не готова комментировать возможные ограничения по выдаче виз россиянам. «Вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — подчеркнула Подеста. 

Ранее сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Она призвала страны ЕС «покончить с туризмом из России». А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам. 

С предложением запретить россиянам въезд в западные страны выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

На призывы Зеленского и нескольких западных стран отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что подобные инициативы «не имеют перспектив».

После начала спецоперации на Украине власти нескольких стран ЕС приняли меры, которые затрудняют въезд россиян в Европу. Так, выдачу шенгенских виз уже приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания. 

Также о введении ограничений задумались в Финляндии. Накануне глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны собираются ограничить транзитный туризм из России в Европу. По его словам, некоторые путешественники используют Финляндию как «транзитную зону» на пути к другим странам.

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Ранее по теме: Медведев ответил на призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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