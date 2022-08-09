Еврокомиссия: кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз

Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако не готова комментировать возможные ограничения по выдаче виз россиянам. «Вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — подчеркнула Подеста.