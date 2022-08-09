Медведев ответил на призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Помимо этого, Медведев ранее также сравнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете на въезд россиянам в Европу с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Такое заявление зампред Совбеза сделал после интервью украинского президента в газете The Washington Post, где тот призвал на год запретить россиянам посещать Европу, так как это может стать «самой главной санкцией» и поможет противодействовать спецоперации.