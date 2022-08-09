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Медведев ответил на призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о запрете выдачи российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза. Свое заявление политик опубликовал на странице «ВКонтакте».

«После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: «Посещение Европы – это привилегия, а не право человека»», — написал Медведев.

Медведев отметил, что в ответ Каллас хочется напомнить другие слова. «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка»», — добавил он.

Ранее Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. «Прекратите выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала Каллас. Также политик добавила, что после начала специальной военной операции на Украине Европа продолжила выдавать шенгенские визы россиянам, от чего «страдают» граничащие с Россией страны, в числе которых Эстония, Латвия и Финляндия. В заключение Каллас призвала покончить с туризмом из России «прямо сейчас».

Помимо этого, Медведев ранее также сравнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете на въезд россиянам в Европу с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Такое заявление зампред Совбеза сделал после интервью украинского президента в газете The Washington Post, где тот призвал на год запретить россиянам посещать Европу, так как это может стать «самой главной санкцией» и поможет противодействовать спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных