Посольство направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за осквернения советского мемориала
Посольство РФ в Берлине направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с осквернением советского воинского мемориала в городе Вернойхен. Заявление опубликовано на официальном сайте дипмиссии.
В посольстве отметили, что продолжают фиксировать в Германии «акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов». Накануне в интернете появилось видео, на котором мужчина оскверняет советский мемориал, сопровождая свои действия расистскими высказываниями.
Дипломаты уточнили, что направили в МИД Германии ноту протеста с требованием изучить инцидент и привлечь к ответственности виновных.
«Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — заявили в посольстве РФ.
Инцидент в Вернойхене стал не первым случаем осквернения советских мемориалов в Германии. В частности, в конце апреля посольство РФ уже направляло ноту протеста в МИД Германии из-за атаки вандалов на советский военный мемориал в берлинском Трептов-парке.
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