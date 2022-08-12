Министр обороны Украины сообщил о прибытии новой партии РСЗО М270

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.