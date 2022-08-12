Министр обороны Украины сообщил о прибытии новой партии РСЗО М270
На Украину доставлена новая партия реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 из Великобритании, написал министр обороны республики Алексей Резников в своем Twitter.
«Великобритания обещала, Великобритания доставила. На Украину прибыло еще больше РСЗО М270. Скоро прибудут новые "подарки"», — написал он.
В июне министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км. Первые РСЗО поступили на Украину в середине июля.
В это же время Уоллес заявлял, что Великобритания планирует отправить на Украину десятки артиллерийских орудий, 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 000 артиллерийских снарядов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что накачивая Украину оружием, западные страны не дают стране делать конструктивные шаги и не позволяют Украине вести переговоры с Россией.
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