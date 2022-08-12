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Министр обороны Украины сообщил о прибытии новой партии РСЗО М270

Ведомости

На Украину доставлена новая партия реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 из Великобритании, написал министр обороны республики Алексей Резников в своем Twitter.

«Великобритания обещала, Великобритания доставила. На Украину прибыло еще больше РСЗО М270. Скоро прибудут новые "подарки"», — написал он.

В июне министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км. Первые РСЗО поступили на Украину в середине июля.

В это же время Уоллес заявлял, что Великобритания планирует отправить на Украину десятки артиллерийских орудий, 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 000 артиллерийских снарядов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что накачивая Украину оружием, западные страны не дают стране делать конструктивные шаги и не позволяют Украине вести переговоры с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных