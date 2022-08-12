Медведев заявил о возможных «случайностях» на европейских АЭС
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС. Он заявил, что и в Европе есть АЭС, на которых тоже возможны «случайности». Мнением Медведев поделился в своем Telegram-канале.
Политик обвинил украинскую сторону в желании «устроить новый Чернобыль» и опроверг заявления о причастности России к обстрелам ЗАЭС, назвав их «брехней». Также Медведев скептически отнесся к утверждениям о «случайных» атаках на атомную электростанцию.
«Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — написал зампред Совбеза.
11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
Ранее сегодня член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что станцию атаковали западными управляемыми снарядами. Он уточнил, что один из них упал в 10 м от площадки хранения ядерного топлива.
После начала спецоперации России на Украине стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом».
Атаки продолжились 7 и 11 августа. Вчера украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
До этого главы МИД стран G7 потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».
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