WP узнала о призыве восточноевропейских стран НАТО ускорить поставки оружия
Близкие к России и Белоруссии страны просят у Запада дополнительных поставок военной помощи, поскольку союзники НАТО опасаются нападения и пытаются усилить свою оборону, сообщила газета The Washington Post.
По данным WP, по всей Европе дислоцированы около 100 000 американских военнослужащих, а все больший центр тяжести приходится на восток. Однако для граничащих с РФ стран этого еще недостаточно, пишет газета, ссылаясь на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса. Тот указал на «реальный риск того, что война придет» к границам республики.
В странах Балтии и других близких к России государствах администрация президента США Джо Байдена пообещала активизировать параллельные учения.
Власти граничащих с Россией и Белоруссией стран считают, что в долгосрочной перспективе альянс должен стать более агрессивным. Кроме того, лидеры восточноевропейских государств призывают усилить работу оборонных производственных линий.
«Очень большие риски того, что наша собственная национальная безопасность задействует некоторые из наших резервов. …И я знаю, что есть и другие союзники, которые делают то же самое. Таким образом, единственным решением является быстрое наращивание производственных мощностей и обеспечение того, чтобы политика и политическое финансирование поддерживали это», — заявил генсекретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм.
Представитель министерства обороны США заявил газете, что Штаты рассматривают строительство в странах Балтии полигонов и другой военной инфраструктуры. По его данным, помощь Вашингтона в области безопасности для региона увеличилась в этом году до $180 млн.