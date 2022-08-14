WP узнала о призыве восточноевропейских стран НАТО ускорить поставки оружия

По данным WP, по всей Европе дислоцированы около 100 000 американских военнослужащих, а все больший центр тяжести приходится на восток. Однако для граничащих с РФ стран этого еще недостаточно, пишет газета, ссылаясь на заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса. Тот указал на «реальный риск того, что война придет» к границам республики.