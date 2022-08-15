Украина арестовала российские вагоны стоимостью более $680 000

В ведомстве отметили, что эти вагоны, перевозившие продукцию украинских предприятий, прибыли на Украину 23 февраля. После этого «некоторые должностные лица решили воспользоваться ситуацией», изъяли вагоны и их содержимое – топливо и уголь.