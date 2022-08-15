Украина арестовала российские вагоны стоимостью более $680 000
На Украине арестовали более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка $683 000, говорится в сообщении офиса генпрокурора страны в Telegram-канале.
«По ходатайству прокурора решением суда наложен арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на территории РФ. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 25 млн грн ($683 000)», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что эти вагоны, перевозившие продукцию украинских предприятий, прибыли на Украину 23 февраля. После этого «некоторые должностные лица решили воспользоваться ситуацией», изъяли вагоны и их содержимое – топливо и уголь.
«Сумская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту превышения военными служебными лицами служебных полномочий», – заключили в офисе.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.
В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности.
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