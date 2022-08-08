Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности
Осенью правительству необходимо обсудить вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобожденных территориях, написал в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры ) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины», — написал Клишас, добавив, что этот вопрос следует обсудить осенью.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.
В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла в июле 33 млрд руб.
5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов. Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.
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