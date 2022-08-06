Зеленский заявил о конфискации российских активов на $765 млн
Украинские власти изъяли российские активы на 28 млрд гривен ($765 млн). Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.
«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъято в Украине активов на 28 млрд гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 принадлежащих именно российскому государству объектов предложено конфисковать», – сказал Зеленский.
По его словам, если оценивать пакет собственности еще и резидентов РФ, то речь идет о 36 000 позиций на изъятие. Украинский президент отметил, что полученные таким образом средства будут направлены на возмещение «ущерба, который наносит Россия».
5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов. Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла в июле 33 млрд руб.