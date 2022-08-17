Газета
Политика

Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения в полном объеме

Ведомости

Турция решила назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения с этой страной в полном объеме, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена президенту», – сказано в сообщении. Чавушоглу также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.

Чавушоглу отметил, что с приходом нового правительства во главе с Ицхаком Герцогом, который занял пост президента Израиля в 2021 г. и посетил Анкару с официальным визитом в марте этого года, между странами начался позитивный диалог. Он сообщил, что работа по назначению послов началась после того, как в июне этого года встретился с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

В свою очередь тот отметил, что будут возвращены не только послы, но и консулы двух стран. Он подчеркнул, что принятое решение является «важным фактором региональной стабильности и существенной экономической новостью для граждан Израиля», следует из заявления, опубликованного на сайте канцелярии премьер-министра.

Дипломатические отношения между Израилем и Турцией испортились в 2010 г., когда израильский спецназ захватил вышедший из Турции в сектор Газа корабль Mavi Marmara с гуманитарной помощью, в результате чего 9 пассажиров погибли, 30 получили ранения. Спустя восемь лет, в 2018 г., Турция предложила своему послу покинуть Израиль и выслала израильского посла после того, как страны разошлись в оценке событий вокруг сектора Газа. Тогда на этой территории начались протесты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, в результате протестов погибли 59 палестинцев, более 2700 получили ранения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных