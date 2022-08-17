Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения в полном объеме
Турция решила назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения с этой страной в полном объеме, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена президенту», – сказано в сообщении. Чавушоглу также выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон.
Чавушоглу отметил, что с приходом нового правительства во главе с Ицхаком Герцогом, который занял пост президента Израиля в 2021 г. и посетил Анкару с официальным визитом в марте этого года, между странами начался позитивный диалог. Он сообщил, что работа по назначению послов началась после того, как в июне этого года встретился с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
В свою очередь тот отметил, что будут возвращены не только послы, но и консулы двух стран. Он подчеркнул, что принятое решение является «важным фактором региональной стабильности и существенной экономической новостью для граждан Израиля», следует из заявления, опубликованного на сайте канцелярии премьер-министра.
Дипломатические отношения между Израилем и Турцией испортились в 2010 г., когда израильский спецназ захватил вышедший из Турции в сектор Газа корабль Mavi Marmara с гуманитарной помощью, в результате чего 9 пассажиров погибли, 30 получили ранения. Спустя восемь лет, в 2018 г., Турция предложила своему послу покинуть Израиль и выслала израильского посла после того, как страны разошлись в оценке событий вокруг сектора Газа. Тогда на этой территории начались протесты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, в результате протестов погибли 59 палестинцев, более 2700 получили ранения.
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