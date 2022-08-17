Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения в полном объеме

Дипломатические отношения между Израилем и Турцией испортились в 2010 г., когда израильский спецназ захватил вышедший из Турции в сектор Газа корабль Mavi Marmara с гуманитарной помощью, в результате чего 9 пассажиров погибли, 30 получили ранения. Спустя восемь лет, в 2018 г., Турция предложила своему послу покинуть Израиль и выслала израильского посла после того, как страны разошлись в оценке событий вокруг сектора Газа. Тогда на этой территории начались протесты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, в результате протестов погибли 59 палестинцев, более 2700 получили ранения.