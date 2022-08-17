Газета
Общество

Пограничная служба ФСБ впервые раскрыла число приехавших из ДНР и ЛНР

Ведомости

Во втором квартале в Россию прибыли более 507 000 граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), следует из впервые опубликованных статистических данных пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по перемещениям граждан между Россией и ДНР и ЛНР. На долю прибывших из республик пришлось более 14% от общего числа иностранных граждан, которые приехали в Россию. 

Уточняется, что в этот период границу пересекли 214 000 граждан ДНР и 293 000 — ЛНР. Россияне же за второй квартал выехали в республики около 412 000 раз. Всего за отчетный период в Россию приехали 3,59 млн граждан иностранных государств, сообщает ФСБ.

По данным ТАСС на конец июля, с февраля этого года число беженцев, которые прибыли из Украины и признанных республик в Россию, приблизилось к 3 млн.   

Подобные данные по ДНР и ЛНР были опубликованы ФСБ впервые, раньше число людей, которые выезжали оттуда в Россию, находились в общем числе со всеми гражданами Украины — до момента, когда Россия признала независимость республик 21 февраля. В этом году с территории Украины приехало чуть более 657 000 человек, почти на 40% меньше, чем в прошлом году, когда число прибывших украинских граждан составило 1,06 млн человек. 

В 2019 г. президент России Владимир Путин установил упрощенный порядок приобретения российского гражданства для граждан Украины, а с этого года — для граждан ДНР и ЛНР (поправки были внесены в указ от 2019 г.). Это означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных