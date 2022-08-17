Пограничная служба ФСБ впервые раскрыла число приехавших из ДНР и ЛНР
Во втором квартале в Россию прибыли более 507 000 граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), следует из впервые опубликованных статистических данных пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по перемещениям граждан между Россией и ДНР и ЛНР. На долю прибывших из республик пришлось более 14% от общего числа иностранных граждан, которые приехали в Россию.
Уточняется, что в этот период границу пересекли 214 000 граждан ДНР и 293 000 — ЛНР. Россияне же за второй квартал выехали в республики около 412 000 раз. Всего за отчетный период в Россию приехали 3,59 млн граждан иностранных государств, сообщает ФСБ.
По данным ТАСС на конец июля, с февраля этого года число беженцев, которые прибыли из Украины и признанных республик в Россию, приблизилось к 3 млн.
Подобные данные по ДНР и ЛНР были опубликованы ФСБ впервые, раньше число людей, которые выезжали оттуда в Россию, находились в общем числе со всеми гражданами Украины — до момента, когда Россия признала независимость республик 21 февраля. В этом году с территории Украины приехало чуть более 657 000 человек, почти на 40% меньше, чем в прошлом году, когда число прибывших украинских граждан составило 1,06 млн человек.
В 2019 г. президент России Владимир Путин установил упрощенный порядок приобретения российского гражданства для граждан Украины, а с этого года — для граждан ДНР и ЛНР (поправки были внесены в указ от 2019 г.). Это означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.
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