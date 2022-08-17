Пограничная служба ФСБ впервые раскрыла число приехавших из ДНР и ЛНР

Подобные данные по ДНР и ЛНР были опубликованы ФСБ впервые, раньше число людей, которые выезжали оттуда в Россию, находились в общем числе со всеми гражданами Украины — до момента, когда Россия признала независимость республик 21 февраля. В этом году с территории Украины приехало чуть более 657 000 человек, почти на 40% меньше, чем в прошлом году, когда число прибывших украинских граждан составило 1,06 млн человек.