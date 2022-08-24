Минобороны сообщило об уничтожении 600 бойцов ВСУ на Донецком направлении
В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 600 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», – заявили в ведомстве. Помимо этого, еще около 160 человек из 66-й механизированной бригады приняли решение отказаться принимать участие в дальнейших боевых действиях, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.
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