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Минобороны сообщило об уничтожении 600 бойцов ВСУ на Донецком направлении

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В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 600 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», – заявили в ведомстве. Помимо этого, еще около 160 человек из 66-й механизированной бригады приняли решение отказаться принимать участие в дальнейших боевых действиях, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных