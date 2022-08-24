Минобороны сообщило об уничтожении 600 бойцов ВСУ на Донецком направлении

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», – заявили в ведомстве. Помимо этого, еще около 160 человек из 66-й механизированной бригады приняли решение отказаться принимать участие в дальнейших боевых действиях, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.