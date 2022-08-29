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Минобороны сообщило о двух сбитых украинских Су-25

Ведомости

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны России.

«ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо этого ВКС РФ также ударили высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области. В результате атаки было уничтожено 70 военных Украины, а также 14 единиц спецтехники.

Также удар был нанесен по полевым лагерям нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (формирования признаны террористическими и запрещены в РФ). В результате удара было ликвидировано более 100 боевиков, а также 20 единиц военной техники и более 3000 реактивных снарядов для систем залпового огня, говорится в сообщении министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных