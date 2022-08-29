Минобороны сообщило о двух сбитых украинских Су-25

Также удар был нанесен по полевым лагерям нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (формирования признаны террористическими и запрещены в РФ). В результате удара было ликвидировано более 100 боевиков, а также 20 единиц военной техники и более 3000 реактивных снарядов для систем залпового огня, говорится в сообщении министерства.