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Политика

Сирия потеряла $100 млрд в нефтегазовом секторе из-за действий США

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От действий США на территории Сирии экономика страны потеряла около $100 млрд в нефтегазовом секторе, сообщил ТАСС со ссылкой на письма, направленные сирийским министерством иностранных дел генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности организации.

«Потери Сирии в нефтегазовом секторе в результате различных действий американских оккупационных сил составляют $107,1 млрд», – заявило внешнеполитическое ведомство.

США и ряд других государств вмешались в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2014 г. под предлогом борьбы с террористическими группировками. Еще в сентябре 2018 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты искусственно затягивают конфликт и дестабилизируют положение в республике. Представитель МИДа отмечала, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».

Деструктивная линия США и западных стран в Сирии не способствует стабилизации ситуации в стране, заявлял президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса, прошедшей в июле этого года. Президент Ирана Ибрахим Раиси подчеркнул, что американские войска должны покинуть Сирию и регион «как можно скорее». Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии. Аналогичные требования к США неоднократно выдвигал и официальный Дамаск.

В совместных заявлениях Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Раиси по итогам переговоров 19 июля говорилось, что проблемы Сирии нужно решать политическим путем и что в стране нужно установить прочный мир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных