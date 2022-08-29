Сирия потеряла $100 млрд в нефтегазовом секторе из-за действий США

Деструктивная линия США и западных стран в Сирии не способствует стабилизации ситуации в стране, заявлял президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса, прошедшей в июле этого года. Президент Ирана Ибрахим Раиси подчеркнул, что американские войска должны покинуть Сирию и регион «как можно скорее». Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии. Аналогичные требования к США неоднократно выдвигал и официальный Дамаск.