Сирия потеряла $100 млрд в нефтегазовом секторе из-за действий США
От действий США на территории Сирии экономика страны потеряла около $100 млрд в нефтегазовом секторе, сообщил ТАСС со ссылкой на письма, направленные сирийским министерством иностранных дел генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности организации.
«Потери Сирии в нефтегазовом секторе в результате различных действий американских оккупационных сил составляют $107,1 млрд», – заявило внешнеполитическое ведомство.
США и ряд других государств вмешались в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2014 г. под предлогом борьбы с террористическими группировками. Еще в сентябре 2018 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты искусственно затягивают конфликт и дестабилизируют положение в республике. Представитель МИДа отмечала, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».
Деструктивная линия США и западных стран в Сирии не способствует стабилизации ситуации в стране, заявлял президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса, прошедшей в июле этого года. Президент Ирана Ибрахим Раиси подчеркнул, что американские войска должны покинуть Сирию и регион «как можно скорее». Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии. Аналогичные требования к США неоднократно выдвигал и официальный Дамаск.
В совместных заявлениях Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Раиси по итогам переговоров 19 июля говорилось, что проблемы Сирии нужно решать политическим путем и что в стране нужно установить прочный мир.