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МИД обвинил США в искусственном продлении конфликта в Сирии

Власти США стремятся искусственно продлить вооруженное противостояние в Сирии и спасают от окончательного разгрома террористов, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам Захаровой, власти США пытаются навязать мировому сообществу идею о необходимости новых силовых операций против официальных властей Сирии. Целью Вашингтона является дестабилизация ситуации в арабской республике, которая за прошедший год-полтора начала нормализоваться, считает дипломат.

«Видим в этих действиях Вашингтона попытку искусственно продолжить противостояние и братоубийственное кровопролитие в Сирии через спасение от окончательного разгрома связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка. – «Ведомости») террористов», – заключила Захарова. Представитель МИДа уверена, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».

Захарова сообщила, что террористы в сирийском Идлибе, последнем опорном пункте оппозиции в Сирии, продолжают подготовку инсценировки применения химического оружия сирийскими правительственными войсками. Минобороны России ранее заявляло, что готовящаяся провокация должна стать поводом для западной коалиции во главе с США нанести удары по правительственным объектам Сирии.

По информации Захаровой, боевики в Идлибе «активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также прорабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама».

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