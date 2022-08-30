Небензя: Запад манипулирует гуманитарной помощью в Афганистане

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. 15 августа талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. После этого началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули Афганистан.