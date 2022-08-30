Небензя: Запад манипулирует гуманитарной помощью в Афганистане
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в попытках манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.
«Видим и попытки манипулировать гуманитарной помощью и содействием, требуя у новых властей Афганистана для начала выправить внутриполитическую ситуацию и купировать вызовы», — заявил постпред (цитата по ТАСС).
Небензя высказался о последствиях вывода американских войск из Афганистана год назад. Он отметил, что в стране возник «экономический и гуманитарный кризис». По словам Небензи, вместо того чтобы признать свои ошибки, США «попросту заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT».
Постпред назвал лицемерными попытки Запада вести дальнейший диалог с афганскими властями на языке ультиматумов и с использованием «санкционной дубинки».
В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. 15 августа талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. После этого началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули Афганистан.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса