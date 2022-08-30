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Небензя: Запад манипулирует гуманитарной помощью в Афганистане

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в попытках манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.

«Видим и попытки манипулировать гуманитарной помощью и содействием, требуя у новых властей Афганистана для начала выправить внутриполитическую ситуацию и купировать вызовы», — заявил постпред (цитата по ТАСС).

Небензя высказался о последствиях вывода американских войск из Афганистана год назад. Он отметил, что в стране возник «экономический и гуманитарный кризис». По словам Небензи, вместо того чтобы признать свои ошибки, США «попросту заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT».

Постпред назвал лицемерными попытки Запада вести дальнейший диалог с афганскими властями на языке ультиматумов и с использованием «санкционной дубинки».

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. 15 августа талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. После этого началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули Афганистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных