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В Аргентине совершена попытка покушения на вице-президента страны

Ведомости

В Аргентине злоумышленник попытался застрелить экс-президента страны, действующего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, сообщил глава государства Альберто Фернандес в своем обращении к нации.

«Сегодня около 21:00 [03:00 мск] мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер», – приводит его слова телеканал Todo Noticias.

Президент назвал инцидент самым серьезным с момента восстановления демократии в стране. Совершивший покушение сумел подойти вплотную к Киршнер и направить на нее заряженный пистолет, который однако при нажатии на курок не выстрелил. Фернандес, комментируя нападение, призвал «изгнать насилие и ненависть» из политического и медийного поля Аргентины.

Полиция задержала нападавшего, который оказался 35-летним бразильцем, въехавшим в Аргентину в 2018 г. В 2021 г. его уже арестовывали за хранение ножа. Попытка покушения произошла на фоне судебного разбирательства в отношении Киршнер по делу о коррупции, отмечает ТАСС: на прошлой неделе прокуратура Аргентины потребовала назначить ей наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус во время ее президентства в 2007-2015 гг. Сама Киршнер считает себя жертвой преследования со стороны оппозиции. У дома в момент покушения собрались как раз сторонники политика, пришедшие выразить ей поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных