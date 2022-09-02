В Аргентине совершена попытка покушения на вице-президента страны

Полиция задержала нападавшего, который оказался 35-летним бразильцем, въехавшим в Аргентину в 2018 г. В 2021 г. его уже арестовывали за хранение ножа. Попытка покушения произошла на фоне судебного разбирательства в отношении Киршнер по делу о коррупции, отмечает ТАСС: на прошлой неделе прокуратура Аргентины потребовала назначить ей наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус во время ее президентства в 2007-2015 гг. Сама Киршнер считает себя жертвой преследования со стороны оппозиции. У дома в момент покушения собрались как раз сторонники политика, пришедшие выразить ей поддержку.