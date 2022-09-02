В Аргентине совершена попытка покушения на вице-президента страны
В Аргентине злоумышленник попытался застрелить экс-президента страны, действующего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, сообщил глава государства Альберто Фернандес в своем обращении к нации.
«Сегодня около 21:00 [03:00 мск] мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер», – приводит его слова телеканал Todo Noticias.
Президент назвал инцидент самым серьезным с момента восстановления демократии в стране. Совершивший покушение сумел подойти вплотную к Киршнер и направить на нее заряженный пистолет, который однако при нажатии на курок не выстрелил. Фернандес, комментируя нападение, призвал «изгнать насилие и ненависть» из политического и медийного поля Аргентины.
Полиция задержала нападавшего, который оказался 35-летним бразильцем, въехавшим в Аргентину в 2018 г. В 2021 г. его уже арестовывали за хранение ножа. Попытка покушения произошла на фоне судебного разбирательства в отношении Киршнер по делу о коррупции, отмечает ТАСС: на прошлой неделе прокуратура Аргентины потребовала назначить ей наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус во время ее президентства в 2007-2015 гг. Сама Киршнер считает себя жертвой преследования со стороны оппозиции. У дома в момент покушения собрались как раз сторонники политика, пришедшие выразить ей поддержку.
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