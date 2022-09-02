Путин посетит учения «Восток-2022»
Президент России Владимир Путин посетит активную фазу стратегических учений «Восток-2022» во время поездки на Дальний Восток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«6 сентября он будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября», – рассказал Песков (цитата по ТАСС).
Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 1 по 7 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны.
Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др., а также акватории и прибрежные территории Охотского и Японского морей. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Задействованные в учениях силы вернутся в пункты постоянной дислокации до конца сентября.
Последний раз Путин присутствовал на военных учениях в феврале, во время активной фазы российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022». Они проходили на пяти полигонах республики – «Гожский», «Брестский», «Домановский», «Осиповичский» и «Обуз–Лесновский». На учениях также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В конце августа стало известно, что ВМФ России и ВМС Китая отработают взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в рамках учений «Восток-2022». Власти Японии, в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи проводимыми учениями, поскольку они проходят, в том числе, и на Курильских островах.
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