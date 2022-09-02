Путин посетит учения «Восток-2022»

В конце августа стало известно, что ВМФ России и ВМС Китая отработают взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в рамках учений «Восток-2022». Власти Японии, в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи проводимыми учениями, поскольку они проходят, в том числе, и на Курильских островах.