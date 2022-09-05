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Aamaj News: в Кабуле произошел взрыв недалеко от посольства России

Ведомости

Недалеко от посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает афганское информационное агентство Aamaj News. Подробности произошедшего не уточняются.

Также об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Уточняется, что официального подтверждения информации пока что нет.

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны.

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15 августа талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. После этого началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули Афганистан.

С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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