Aamaj News: в Кабуле произошел взрыв недалеко от посольства России
Недалеко от посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает афганское информационное агентство Aamaj News. Подробности произошедшего не уточняются.
Также об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Уточняется, что официального подтверждения информации пока что нет.
В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны.
15 августа талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. После этого началась массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули Афганистан.
С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.
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