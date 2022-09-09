В МИД России допустили введение виз для украинцев

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призывал власти ЕС запретить въезд в Европу для граждан России. После этого в ЕС активизировалось обсуждение визовых ограничений. Страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.