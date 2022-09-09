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В МИД России допустили введение виз для украинцев

Ведомости

Москва рассматривает введение виз для граждан Украины. Об этом сообщили в МИД РФ, передает агентство «РИА Новости».

6 сентября замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. При этом в министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г.

В то же время Руденко отметил, что российские власти должны учитывать гуманитарные факторы. По его словам, отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев в Россию.

1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призывал власти ЕС запретить въезд в Европу для граждан России. После этого в ЕС активизировалось обсуждение визовых ограничений. Страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.

В итоге страны ЕС пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных