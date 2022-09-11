ЦИК назвал число участников дистанционного голосования в регионах
В семи регионах России участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли около 93 000 человек, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время заседания комиссии.
«На 16:30 в дистанционном голосовании приняли участие 92 758 избирателей из 110 618, включенных в списки. Это более 83% на сей момент», — сказала глава ЦИК (цитата по ТАСС).
Принять участие в ДЭГе в этом году могут жители Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей.
Восьмым регионом, где применяется онлайн-голосование, стала Москва. В столице используется собственная платформа для голосования, а для стимулирования участия в ДЭГе организована программа «Миллион призов» (скидки, акции, подарки для избирателей).
С помощью ДЭГа в Москве к вечеру первого дня голосования проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил ранее «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщала Памфилова, в течение трех дней будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.