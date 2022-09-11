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ЦИК назвал число участников дистанционного голосования в регионах

Ведомости

В семи регионах России участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли около 93 000 человек, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время заседания комиссии.

«На 16:30 в дистанционном голосовании приняли участие 92 758 избирателей из 110 618, включенных в списки. Это более 83% на сей момент», — сказала глава ЦИК (цитата по ТАСС).

Принять участие в ДЭГе в этом году могут жители Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей.

Восьмым регионом, где применяется онлайн-голосование, стала Москва. В столице используется собственная платформа для голосования, а для стимулирования участия в ДЭГе организована программа «Миллион призов» (скидки, акции, подарки для избирателей).

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С помощью ДЭГа в Москве к вечеру первого дня голосования проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил ранее «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. 

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщала Памфилова, в течение трех дней будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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